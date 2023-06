LADISPOLI – Musica, spettacoli, solidarietà, preghiera e tanto divertimento. Torna la Festa del “Sacro Cuore di Gesù”, un appuntamento ormai tradizionale per la città giunto a soffiare le sue 31 candeline. Un programma ricco per tre giorni (da venerdì 16 a domenica 18 giugno) pronto ad entusiasmare i quartieri Cerreto e Campo Sportivo e non solo. Si parte con la celebrazione eucaristica venerdì alle 18.30 e un’ora dopo al via la processione. La cena comunitaria farà da apripista alla commedia “I conti non tornano” della Asp Ma non è una cosa seria. Da sabato mattina esposizione della roboante Lamborghini della Polizia di Stato poi nel pomeriggio spazio ai tornei di burraco, alle attività per bambini con le lezioni di equitazione e con le Olimpiadi di primavera dove ci saranno tecnici federali della Federazione di atletica leggera. Alle 19.30 scatterà l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e alle 21 lo spettacolo musicale d’orchestra “Talisman” di Valentina e Andrea Fiorentin. Calendario fitto di appuntamenti anche domenica 18 giugno a cominciare dalla esposizione della Harley Davidson proseguendo sempre con l’equitazione e con “Dal latte al formaggio” con Lucaciaro e “Mani in pasta con Natalina”, in ambito culinario. Alle 19 previsto l’arrivo di monsignor Gianrico Ruzza per la celebrazione eucaristica e le cresime poi a seguire di nuovo balli e canti con “Kimbo show”. Alle 23 la consueta estrazione dei tantissimi premi in palio della lotteria (il primo riceverà un buono di 500 euro per il carburante) e alle 23.30 gran finale con i fuochi d’artificio. Come spiegato da don Gianni Righetti, durante la festa saranno sempre attivi stand gastronomici e pesca di beneficenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA