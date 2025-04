CERVETERI – Braccia al cielo e foto di rito alle finali regionali. È filato tutto liscio per i ballerini di Cerveteri che si sono aggiudicati il primo posto dell’evento organizzato a Roma dall’associazione Centri Sportivi Italiani. Uniti dal divertimento e dalla passione per questa disciplina, la delegazione della Caere Mare, il centro anziani di Marina di Cerveteri, si è cimentata nei balli coreografici capitanati dalla presidente Cinzia Bigioni e diretti dalle insegnanti Rosa e Lulù. Grande soddisfazione quando è arrivata la notizia della vittoria.

A complimentarsi con gli iscritti della Aps è la classe politica etrusca. «La soddisfazione più grande non è il successo in questo caso – evidenzia Arianna Mensurati, consigliere comunale di Cerveteri - ma la partecipazione attiva e la voglia di sentirsi sempre in movimento, sempre protagonisti. La gara era riservata agli over 50, ma ad aver partecipato sono uomini e donne che superano anche gli 80 anni, chiara testimonianza di come l’età sia solamente un numero. A tutti loro, le congratulazioni per il risultato raggiunto ma soprattutto per l’impegno che ogni giorno mettono nelle loro attività associative e ricreative».

