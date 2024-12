BAGNOREGIO - Passeggere per le vie del corso e ritrovarsi davanti la Venere Nera in persona. Che non è Naomi Campbell, ma è certamente più titolata della regina delle top model anni Novanta. Stiamo parlando niente di meno che di Venus Williams, la campionessa di tennis è numero uno al mondo nel 2002. La sportiva americano è stata avvistata ieri nel paese dell’Alta Tuscia, dove è arrivata per trascorrere qualche giorno di relax insieme al suo compagno. Venus Williams è stata fotografata durante una passeggiata insieme ad una tifosa. Lo scatto è stato condiviso sui social dal sindaco Luca Profili, rimbalzando da una pagina all’altra di Facebook. Venus Williams, oggi 44enne, è sorella maggiore di Serena Williams, anche lei campionessa di tennis. Soprannominata la Venere Nera, nel corso della sua carriera ha vinto 49 titoli, tra cui cinque edizioni del torneo di Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 e 2008), e due Us Open (2000 e 2001). Ha vinto anche l’oro ai Giochi olimpici di Sidney. Considerata una delle tenniste più forti della storia, eccelle nelle superfici in cemento (ha ottenuto più della metà dei suoi successi in singolare proprio sul veloce) e in erba. Inoltre è una delle tre tenniste della storia, oltre a Helen Wills e alla sorella Serena, ad avere vinto le Olimpiadi in entrambe le specialità (singolare e doppio) nella stessa edizione, quella del 2000. Nel 2012, con la vittoria ai Giochi Olimpici di Londra nel doppio, Venus è diventata la tennista con più ori nella storia, insieme a Serena, grazie alle sue quattro medaglie. Nel 2016 si è aggiudicata anche la medaglia d’argento in doppio misto in coppia con il connazionale Rajeev Ram, risultando la tennista con più medaglie olimpiche della storia, uomini compresi.

