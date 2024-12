ALLUMIERE - Bagno di folla per la "Notte del Cencio", la suggestiva ed emozionante serata-evento che si è svolta la sera del 15 agosto ad Allumiere e che è stata organizzata eccezionalmente dall'associazione Eureka in collaborazione con il Comune di Allumiere e le Contrade. Dal balcone del Comune è stato scoperto, tra gli applausi, il meraviglioso ed emozionante Cencio di questa edizione realizzato dall'artista Danila Pietrini che è dipinto in maniera mirabile ed è piaciuto veramente a tutti. Come avevano promesso gli organizzatori nella serata dedicata al Cencio non sono mancate forti emozioni e tanto spettacolo. A fare da splendida cornice alla "Notte del Cencio" sono state la piazza della Repubblica gremitissima e le vie laterali da dove sono entrate le varie Contrade. Nel giorno in cui si festeggia la Madonna dell'Assunta, Allumiere ha celebrato, non solo la sua Patrona, ma anche la "Notte del Cencio", ovvero è stato presentato al paese il Palio che andrà alla Contrada che domenica 25 agosto vincerà l'edizione 2024. "Giovedì sera tutto il popolo del Palio di Allumiere si è caricato ed ha emozionato la piazza con i colori delle Contrade, della sana rivalità e della tenacia che servirà ad incoronare la Contrada vincitrice. Le magnifiche proiezioni di luci con gli stendardi delle sei Contrade create da Fabrizio Antonacci hanno vestito la chiesa a festa. La bravissima artista Aurora Morra ha accompagnato con le sue performance di Fuoco l'ingresso delle Contrade in piazza. Il suono prorompente dei tamburi dei ragazzi di Torrita di Siena ha reso l'atmosfera ancora più suggestiva ed emozionante. Colore, calore, adrenalina, sensondi appartenenza, canti, bandiere, stendardi tutto ha creato suggestione ed emozione ed ha alzato ampiamente il tasso di adrenalina dei contradaioli. Protagonista di tutta la serata è stato il bellissimo Cencio raffigurante la Madonna delle Grazie ed il sacrificio dei minatori dell'Alunite, da cui la nostra comunità nasce e prende il nome, dipinto dall'artista Danila Petrini. Ecco, tutto questo è stata la Notte del Cencio 2024: la porta d'ingresso, il principio che dà il via alla settimana più attesa dell'anno. E allora Che Palio sia. Ringraziamo per la collaborazione il sindaco Landi, la delegata Alessia Brancaleoni, i presidenti delle Contrade e l’associazione delle Contrade Agostino Chigi, Don Roberto, la Protezione Civile, la Polizia Municipale. Grazie ai tecnici del suono e delle proiezioni Daniel Zaratti e Massimo Leoni; a Fabrizio Antonacci per la creazione dei mapping e delle presentazioni delle Contrade a Luigi Sestili, ai tamburini di Torrita di Siena, ad Aurora Morra per gli spettacoli con il fuoco, ai presentatori Alessandro Sestili, Mattia Calefati e Martina Paolini, ma anche Bianca Cucco di Sudio 54 per la realizzazione dei drappi, e tutti i contradaioli che hanno reso questa notte veramente magica. Grazie infine ad Allumiere".

Soddisfatto e orgoglioso il sindaco Luigi Landi, il quale ha vissuto con grande emozione e coinvolgimento tutta la presentazione del Cencio, che rappresenta uno dei momenti centrali dell'evento Palio. Lo stesso con energia ha evidenziato: "Il grande valore di comunità che riveste il Palio per tutti gli Allumieraschi in un quadro d'insieme che vede tutti protagonisti dall'associazione delle Contrade, alle Contrade, ai fantini, a quelli che lavorano nelle stalle, agli sbandieratori, ai responsabili del corteo, alla proloco ai vecchi e nuovi amministratori (ex sindaci) e a tutti volontari e a tutti i cittadini. Un ricordo come sempre a Riccardo Rinaldi, colui che ci ha permesso, ci permette e ci permetterà di vivere questo evento per sempre. Un grazia speciale a Eureka che con cura, dedizione e passione ha organizzato in maniera eccellente la presentazione del Cencio".

