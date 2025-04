CIVITAVECCHIA – Mentre si parla di vocazione turistica, di milioni di crocieristi da intercettare e di un lungomare da valorizzare come biglietto da visita per la città, una brutta fotografia arriva dal Pirgo. A denunciare la situazione di degrado è Paolo Insolera, che da anni pratica il plogging, ripulendo la città facendo attività fisica.

«Il bagno del Pirgo è aperto da mesi, ho fatto tante segnalazioni e nulla è successo - ha spiegato - è in stato di completo abbandono, non sarebbe il caso di chiuderlo? Il lavandino è stato staccato dal muro e distrutto, chi pagherà i lavori? La centrale chiuderà e bisognerà incoraggiare il turismo, è questo il modo?». E soprattutto, ci si chiede a chi spetterà rimetterlo in senso, a poche settimane dall’avvio della stagione.

