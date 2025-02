“Cari lettori,

diamo il benvenuto al nuovo quotidiano " La Provincia di Fiumicino", uno strumento di informazione che si propone con l'intento di raccontare, di informare e di promuovere la cultura, l'economia e le tradizioni del nostro territorio.

La nascita di un quotidiano, il primo dopo anni, rappresenta un segno di vitalità e di speranza.

Un'opportunità per ogni cittadino, famiglia e attività economica di avere uno spazio in cui esprimere la propria voce. La sfida che ci attende è quella di costruire una comunità sempre più coesa, in cui l'informazione sia il motore di un dialogo continuo tra amministrazione, cittadini e realtà locali. "La Provincia di Fiumicino" avrà il compito di farlo, con uno sguardo sempre rivolto al bene comune e alla crescita.

Un nuovo progetto si inserisce in un panorama già ricco e vivace di realtà giornalistiche locali che, con grande professionalità e impegno, contribuiscono da anni a raccontare e a valorizzare Fiumicino e l’intera provincia.

L’esistenza di testate giornalistiche che operano quotidianamente sul nostro territorio è una risorsa fondamentale per la nostra democrazia e per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra comunità. L'informazione è uno strumento imprescindibile per una cittadinanza consapevole, e sono certo che questo nuovo quotidiano contribuirà a mantenere alto il livello di qualità e pluralismo delle notizie. Un caro saluto e un sentito augurio di buon lavoro al direttore, alla redazione e a tutti i lettori del nuovo quotidiano "La Provincia di Fiumicino".

Mario Baccini