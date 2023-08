LADISPOLI – Tutto bene ciò finisce bene. Se l’è vista brutta questo piccolo cigno che ha rischiato grosso per via di un filo da pesca nel becco, probabilmente per un amo. L’uccello acquatico ha avuto difficoltà di movimento. Alla fine è intervenuta la Capitaneria di porto con il prezioso aiuto dei volontari della Lipu. Questa famigliola, composta da due adulti e dai cinque piccolini sempre più grandi a dire il vero, sta dando spettacolo dall’inizio dell’estate.

