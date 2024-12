SANTA MARINELLA - Come già annunciata nei giorni scorsi, è stata avviata la sostituzione di circa 3400 punti luce, lampade e pali su tutto il territorio comunale. “Partiti da via Etruria – spiega il sindaco Tidei - tappezzeremo tutte le zone di Santa Marinella e Santa Severa. Il progetto approvato, ed ora esecutivo congiuntamente ad Enel X, è stato portato avanti insieme all'assessore Andrea Amanati che ringrazio vivamente. Proseguiremo nei prossimi giorni e nel corso dell'anno, come da contratto, con questa innovativa modernizzazione della pubblica illuminazione.

