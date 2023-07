MONTEFIASCONE – Grandi novità in arrivo riguardo alla Festa sociale 2023 in onore del donatore organizzata dall’associazione Avis di Montefiascone.

Il presidente Mauro Marinelli e il direttivo hanno deciso di apportare dei cambiamenti per rendere la festa ancora più partecipata e coinvolgente.

L’evento si terrà domenica 20 agosto e avrà inizio alle 18,30 con la deposizione a Prato Giardino di una corona di alloro al monumento ai Caduti delle Grandi guerre. A seguire in corteo i partecipanti sfileranno fino alla basilica di San Flaviano dove verrà celebrata la messa in onore dei donatori defunti.

Poi cena conviviale, sulle rive del nostro lago, al ristorante La Carrozza d’oro, un momento conviviale offerto, in segno di gratitudine, a tutti i donatori che, con generosità ed altruismo, si sottopongono, periodicamente, al gesto della donazione di sangue e plasma.

L’incontro conviviale rappresenterà un momento di divertimento e spensieratezza con la tradizionale lotteria che bacerà numerosi fortunati e sarà allietato da buona musica e anche animazione per tutti i bambini presenti con l’auspicio e la speranza di offrire alle famiglie e ai giovani una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Da non dimenticare le prossime donazioni nella mattinata del 5 agosto e dello stesso 20 agosto all’autoemoteca in piazza Vittorio Emanuele e “Una corsa per la vita”, l’evento sportivo serale del 3 agosto a cui partecipano sempre numerosi atleti.