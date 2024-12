CIVITAVECCHIA - Il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo incontra i rappresentanti di Avis e asd Amici del Mare.

«Squadra che vince non si cambia», ha detto il presidente della sezione comunale Avis Fabio Lisiola nel ringraziare la Capitaneria di porto e l’associazione per la collaborazione messa in campo negli ultimi eventi in porto che hanno portato a raccogliere molte sacche di sangue. Inoltre gli Ormeggiatori, proprio tramite la Capitaneria di porto, ieri hanno donato un defibrillatore agli Amici del mare che lo custodiranno nella loro sede in porto.

Una collaborazione importante perché, come ha ricordato l’ex delegato alla Pesca e presidente dell’asd Alessandro Pacitti, se da un lato l’associazione grazie alle gare di pesca e ad altre iniziative è riuscita a donare circa 3mila euro all’Avis, dall’altro l’associazione dei donatori ha formato 5 “amici del mare” per l’uso del defibrillatore e sulle tecniche di primo soccorso.

«É importante perché questo defibrillatore e queste persone formate - ha detto Pacitti - noi le mettiamo a disposizione del porto e della città».

Grande soddisfazione da parte di Lisiola che ha parlato di due eventi che hanno avuto una risonanza maggiore grazie all’eco del porto e alla benedizione della Capitaneria. «Il volontariato è importante - ha detto Castaldo - perché nasce dalla volontà di lavorare per la collettività. Iniziative come questa sono fondamentali perché alla base c’è una sensibilità che dobbiamo avere tutti, è sempre bello fare del bene».

