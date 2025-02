CERVETERI - Il Tar del Lazio dà ragione al sindaco Gubetti e all'allora dirigente scolastico della Don Milani, Riccardo Agresti: il trasferimento della primaria a Valcanneto e dell'infanza a Borgo San Martino, si poteva fare.

IL FATTO

Nel 2023 il consiglio di istituto con l'avvallo dela dirigenza scolastica aveva deciso di spostare i 19 bambini della scuola dell'infanzia di Ceri a Borgo San Martino, dove sarebbe stato realizzato un polo dell'infanzia che avrebbe accolto anche i bambini del plesso di Valcanneto. Allo stesso tempo, nella sede principale di Valcanneto sarebbero state spostate le classi della primaria.

Una decisione che aveva creato non pochi malumori tra vari genitori che avevano avviato una serie di iniziative: dalla raccolta firme al ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della decisione presa dalla scuola

LA SENTENZA

Ora come spiegato dall'ex dirigente scolastico della Don Milani, Riccardo Agresti, il tribunale amministrativo si sarebbe pronunciato a favore della decisione della scuola. E proprio Agresti ora, ne approfitta per puntare il dito contro quei politici che - a suo dire - avrebbero "alimentato" la protesta. Stessi politici che, in occasione dell'accorpamento della Don Milani al Marina di Cerveteri, «non hanno detto una parola per scongiurare» questa ipotesi. «Chi a suo tempo affermò che il Consiglio di istituto nona veva il potere di riorganizzare la scuola, che il dirigente scolastico era impreparato ed agiva di propria iniziativa a seconda dell'umore di come si svegliava la mattina e che il sindaco avrebbe avuto il potere di intrvenire in questioni interne alla scuola e se ne infischiava è chiaramente un incapace perché non poteva essere in mala fede».

