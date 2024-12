SANTA MARINELLA - La Regione Lazio si sta impegnando a fondo per creare le condizioni migliori a supporto della mobilità sostenibile, e proprio con questo scopo ha iniziato i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che unirà il castello di Santa Severa con il porto di Civitavecchia.

L’intenzione dei piani alti della Regione Lazio, è quella di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio laziale, e per farlo sono diversi i progetti in cantiere. Se a Fiumicino si realizzerà entro la fine dell’anno una pista ciclo pedonale che unirà il comune di Fiumicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci, a Santa Marinella sono stati stanziati più di tre milioni di euro per una pista ciclabile che collegherà il castello di Santa Severa al porto di Civitavecchia.

Il progetto, ha ricevuto l’ok dalla Regione Lazio e prevede una pista ciclabile lunga circa 25 chilometri. A farsi carico della spesa è in gran parte la Regione, che crede molto nella riqualificazione sostenibile delle zone balneari, mentre daranno il loro contributo anche i comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, essendo coloro che beneficeranno maggiormente della nuova infrastruttura. L’obiettivo, stando alle parole della vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, è duplice. “Promuovere infrastrutture turistiche e culturali e dare valore al territorio – dice la Angelilli - un progetto green sul territorio laziale che collegherà Santa Severa a Civitavecchia grazie ad una pista ciclabile.

Questo progetto green del territorio laziale permetterà sia ai turisti che ai residenti di esplorare il litorale laziale e apprezzare al massimo il patrimonio culturale che vi si trova, nonchè di collegare due realtà molto importanti che distano appena 25 chilometri.

Si tratta di un’iniziativa sicuramente importante, per cui è ancora difficile definire una tempistica certa, ma che darà un enorme valore aggiunto a tutta la zona. A tal riguardo, Roberta Angelilli ha dichiarato che si continuerà a monitorare da vicino l’avanzamento del progetto e a fornire tutto il sostegno necessario affinchè sia realizzato nel modo più efficace e tempestivo possibile, perchè sempre di più sia i turisti che vengono in visita qui che i cittadini e i residenti, sono attenti all’impatto che i loro spostamenti hanno sull’ambiente.

Offrire loro un’alternativa sostenibile ai mezzi di trasporto classici è un grande passo avanti verso la mobilità sostenibile che si vuole costruire nel Lazio.

