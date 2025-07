CIVITAVECCHIA – Traffico bloccato per diversi minuti, ieri mattina, nella centralissima viale Matteotti. Non è la prima volta che accade, ma complice forse l’orario, i disagi alla viabilità si sono sentiti più del solito. Un’autocisterna è stata impegnata per diverso tempo in manovre non certo semplici per riuscire ad entrare di retromarcia in via Gobetti, per rifornire il distributore di benzina presente all’incrocio. I residenti hanno sottolineato più volte la pericolosità, sia delle manovre in quel tratto di strada, sia della presenza dell’impianto, soprattutto alla luce di quanto accaduto la scorsa settimana a Roma.