SANTA MARINELLA – Brutto incidente ieri mattina in zona Pirgus.

Intorno alle otto e venti, un’autobotte di Acea si è scontrata con una Ford Fiesta, condotta da un'anziana donna. La signora, è stata estratta dalla macchina e portata dall’ambulanza della Misericordia all’ospedale di Civitavecchia.

Sulle cause del sinistro, stanno indagando i carabinieri. Probabilmente il semaforo posto all’incrocio di via Pirgus non funzionava.

Sul posto è accorsa la radiomobile dei Carabinieri, il servizio di pulizia delle strade, oltre all'ambulanza. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo e si sono creati enormi disagi per gli automobilisti.

Ci sono invece, novità, per quanto concerne l’incendio del villino in via Torino, dove due famiglie stavano nel weekend. Improvvisamente, il patio dell’abitazione ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate anche all’interno del salone di casa. Il rapido intervento del personale dei vigili del fuoco ha evitato il coinvolgimento dell'intera struttura. Intorno alle 23, infatti, mentre due adulti e tre bambini stavano trascorrendo il giorno di festa, uno dei ragazzini si è accorto che dall’esterno si stavano alzando le fiamme. I genitori dei tre giovanissimi hanno subito lasciato la casa, passando da un’uscita laterale della struttura, mentre il fuoco causava lo scoppio dei vetri delle finestre ed entrava in casa. I vicini, hanno subito provveduto a chiamare i soccorsi ed i pompieri che si sono portati sul posto, provvedendo a spegnere le fiamme che avevano già invaso anche il salone.

«Sono stati momenti di terrore – dice una delle due signore – mio figlio stava giocando e quando ha alzato gli occhi ha visto le fiamme, quindi siamo usciti di casa immediatamente, cercando di metterci in salvo».

