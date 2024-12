MONTALTO DI CASTRO - Incidente nel pomeriggio lungo l’Aurelia, all’altezza del chilometro 107 a Montalto di Castro.

Una macchina, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato, finendo la propria corsa nella cunetta a bordo strada.

L’incidente è avvenuto in direzione Montalto di Castro. Secondo quanto appreso, i feriti non sarebbero gravi: sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

