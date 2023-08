LADISPOLI – Ha preso fuoco improvvisamente una Alfa Mito in via Gaeta. Pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova poco dopo le 13 per domare le fiamme e impedire conseguenze peggiori anche se fortunatamente né si sono registrati feriti e né altre vettura sono state coinvolte. Sul posto anche un’ambulanza per ragioni di sicurezza e i carabinieri della stazione locale che ora indagano sulle cause. Da stabilire infatti se dietro ci possa essere la mano dell’uomo oppure semplicemente il rogo sia da addebitare a cause accidentali. Una coltre di fumo denso e nero (foto di Mauro Zibellini) si è alzato nel quartiere e l’odore acre è rimasto nell’aria per parecchie ore.