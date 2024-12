CIVITAVECCHIA – Incidente stradale questa mattina a Civitavecchia, in via Palmiro Togliatti, dove un'auto ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa contro un raccoglitore di abiti usati, dopo aver urtato alcune vetture parcheggiate lungo la strada. L'allarme è scattato intorno alle 12, con l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia che, giunti sul posto, hanno provveduto a estrarre il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura.

L'uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sulla scena, e successivamente trasportato al vicino ospedale San Paolo per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, non sembrano esserci altri feriti coinvolti nell'incidente.

Oltre a mettere in sicurezza l'area e il veicolo incidentato, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi per accertare le cause dell'incidente.

