Paura oggi pomeriggio a Vignanello per un’auto fuori controllo. Secondo quanto si è potuto apprendere la Fiat Panda, condotta da un uomo, per cause in corso d’accertamento, è andata a sbattere contro una colonna di peperino vicino al passaggio a livello.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Andosilla di Civita Castellana per gli accertamenti del caso e la polizia locale. Non è escluso che l’uomo possa aver accusato un malore, forse a causa del caldo.