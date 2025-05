CERVETERI – Furfanti ancora in azione a Cerenova: nel mirino le auto in strada parcheggiate di notte dai residenti. Tornano a protestare i rispettivi proprietari stanchi di subire i raid. «In via dei Tirreni mi hanno aperto la macchina, una Fiat Panda vecchia, per rubare dal portabagagli gli attrezzi del mio lavoro tra cui due avvitatori, chiavi inglesi e brucole. Ci avevano già provato rompendo il blocchetto dell’accensione. Dovrò dormire in macchina», è la testimonianza di Fulvio. Tante altre segnalazioni nella stessa zona. «Hanno aperto anche a noi la Panda vecchia e frugato dentro, ho trovato il vetro abbassato», si accoda Stella. «Di sera evidentemente qualcuno ha preso di mira ogni Panda in viale dei Tirreni perché hanno rubato anche nella mia», è il racconto di Debora, altra residente. Mentre Daniela, sempre pubblicamente segnala il furto nella stessa strada e Katia, in via Luni.

