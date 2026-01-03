VETRALLA – Nel pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno si è verificato un grave incidente lungo la Cassia sud, nel tratto alle porte di Vetralla. Intorno alle 15:30, poco prima del bivio per Tuscania per chi viaggiava in direzione Viterbo, una vettura è uscita di strada dopo l’impatto con un animale selvatico di grosse dimensioni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe comparso improvvisamente dalla vegetazione ai margini della carreggiata, non lasciando alla conducente il tempo di evitare la collisione. L’impatto è stato particolarmente violento: la parte anteriore dell’auto ha riportato danni ingenti e gli airbag si sono attivati.

Alla guida si trovava una donna anziana, rimasta ferita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento della donna all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’animale, un maiale selvatico di enormi dimensioni, non è sopravvissuto all’urto. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità, mentre torna alta l’attenzione sul problema della presenza di fauna selvatica lungo le principali arterie stradali del territorio.

