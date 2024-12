LADISPOLI - «Quanto tempo ci vuole per togliere questo relitto bruciato da un percorso naturalistico-ambientale?». Se lo domanda Crescenzo Paliotta, ex sindaco e attuale consigliere comunale, denunciando pubblicamente il degrado in via Corrado Melone lungo la ciclabile che collega la città alla frazione di Marina San Nicola. Da quasi un mese l’auto andata a fuoco è “parcheggiata” sotto a un albero ma nessuno si attiva per rimuoverla. «La vettura incenerita – aggiunge Paliotta – è nell’area del tragitto dove ogni giorno transitano centinaia di persone al giorno e in primavera ed estate anche migliaia. Ho segnalato il fatto alle autorità competenti ma finora non è accaduto nulla».

