FIUMICINO – Possibili disagi per il traffico sull’autostrada A 12 Roma – Civitavecchia in direzione della città portuale. Nei pressi del casello di Maccarese, infatti, un’auto, una Fiat Panda – per cause in corso di accertamento – è andata in fiamme. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerenova che hanno iniziato le operazioni di spegnimento impedendo alle fiamme di propargarsi per il casello. La giovane alla guida del veicolo, per fortuna, non ha riportato ferite.