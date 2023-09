CIVITAVECCHIA – Intervento questa mattina da parte dei Vigili del fuoco, attorno alle 7, per incendio auto sull'autostrada A12, in direzione Roma, all’altezza del chilometro 59. Un uomo alla guida di una utilitaria ha visto le fiamme provenire dal vano motore, è riuscito ad accostare e chiamare i soccorsi. Gli uomini della Bonifazi, accorsi immediatamente sul posto, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento ma purtroppo la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Estinto l'incendio e messa in sicurezza l'area, i Vigili del fuoco hanno scongiurato il pericolo d'incendio alle sterpaglie adiacenti. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.