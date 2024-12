LADISPOLI – Ancora un incidente tra via Flavia e via Napoli, è il terzo in pochi giorni. Evidentemente un punto assai critico dove chi di dovere è chiamato a valutare soluzioni dal punto di vista della viabilità. Nell’ultimo episodio, nel tardo pomeriggio di mercoledì, un’auto si è scontrata con uno scooter alla cui guida si trovava un minorenne di 17 anni che ha avuto la peggio rovinando sull’asfalto. Il conducente della Opel Corsa, un uomo residente in città, si è subito fermato per prestare i soccorsi e allertare il 118. Sul posto gli agenti della polizia municipale di viale Mediterraneo chiamati ora a stabilire la dinamica dello schianto in pieno centro urbano.

Il ragazzo intanto è stato trasportato in ambulanza in codice giallo nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Per fortuna non è in pericolo di vita a quanto si apprende. Traffico in tilt in un punto nevralgico, gli automobilisti hanno ripiegato sulle stradine alternative.

È il terzo schianto nell’ultimo periodo proprio in quella zona, il sesto a Ladispoli dal 23 dicembre in poi. Un 2023 da record dal punto di vista degli incidenti dove spesso a farne le spese sono stati i pedoni. La maggior parte sono avvenuti nelle vie centrali della città. Comitati e residenti continuano a chiedere maggiori controlli e l’installazione di dossi o dissuarosi di velocità, alcuni dei quali comunque già posizionati in numerosi quartieri come al Cerreto e nei pressi dell’area artigianale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA