CIVITAVECCHIA – Incidente nel pomeriggio lungo la via Aurelia nord, a Civitavecchia.

Una macchina di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, interrompendo la sua corsa contro il muro perimetrale della caserma della Polizia stradale.

Coinvolte due donne e una bimba di sette mesi, affidate ai sanitari e trasferite all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’area circostante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA