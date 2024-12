CERVETERI - “In dialogo con la campagna”. Questo lo slogan dell’iniziativa che si è svolta ieri presso la chiesa di Borgo San Martino alla presenza del monsignor Gianrico Ruzza. Frutto dei tre anni di incontri, promossi dall’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro nell’ambito del Cammino sinodale della Chiese in Italia, è stato l’avvio dell’Osservatorio Agricolo Portuense (Oap), voluto dal vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto Santa Rufina Ruzza per consolidare relazioni e percorsi comuni. Lo stesso vescovo ha aperto alla categoria degli agricoltori che dallo scorso 5 febbraio ha dato vita al presidio fisso sulla via Aurelia, a Torrimpietra, contro l’Unione Europea, i sindacati e la classe politica italiana. «Non li ho ancora incontrati gli agricoltori – risponde il vescovo – ma ovviamente non ho alcuna difficoltà a farlo. Questo incontro è valido anche per loro».

Poi le proposte. «Per l'agricoltura – prosegue il monsignor Ruzza - ormai c’è l’idea di una tappa all'anno. Mi piacerebbe pensare alla costituzione di un Osservatorio agricolo dove i referenti del comparto presentino le loro istanze e magari noi cercheremo di raccordarci con le istituzioni pubbliche per quello che si può. Che possono essere i comuni o le regioni. Ci stiamo lavorando. Non è semplicissimo». Un commento anche sull’attuale momento difficile che stanno vivendo gli imprenditori agricoli. «Personalmente – aggiunge - penso che nell'agricoltura ci siano dei grandi buchi da parte delle autorità pubbliche, nel senso che non c'è la sufficiente attenzione e ascolto alle sofferenze, disagi, esigenze dei lavoratori dell'agricoltura e questo è un danno, oltre che economico per loro, sociale, culturale e politico per il Paese. Quindi mi prendo la responsabilità di fare qualcosa per ascoltare il loro grido, i loro bisogni e provare a dire, anche in pubblico, che dobbiamo dare un'attenzione diversa a questo mondo». Alla giornata di ieri era presente anche la Coldiretti, l’Arsial e per il comune di Cerveteri il sindaco, Elena Gubetti e l’assessore all’Agricoltura, Riccardo Ferri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA