VITERBO – Il comitato cittadino per la sicurezza e la riqualificazione di Viterbo intende ringraziare le forze dell’ordine per l’attenzione che stanno mettendo nella zona di viale Trento e via Garbini in un momento storico in cui la sicurezza e la tranquillità pubblica sono particolarmente importanti.

«L’intensificazione dei controlli - si legge nella nota - rappresenta una dimostrazione tangibile dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la nostra sicurezza e nel contrastare ogni forma di illegalità. Il servizio interforze svoltosi venerdì scorso dimostra la sinergia profonda e l’ottima collaborazione tra le diverse forze dell’ordine che lavorano unitamente per tutelare i cittadini e mantenere un clima sereno nella nostra città. I controlli effettuati testimoniano la grande attenzione che in questi anni il comitato ha saputo chiedere alle forze dell’ordine nei confronti di ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini. Questa attenzione si traduce in una maggiore percezione di sicurezza e nella possibilità di vivere la città serenamente, sapendo che le forze dell’ordine sono costantemente pronte ad intervenire. Questo operato - prosegue il comitato -merita un plauso particolare perché svolto con grande professionalità e dedizione al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini viterbesi. Siamo consapevoli del grande impegno richiesto ai nostri poliziotti, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che giornalmente, si adoperano per svolgere al meglio il proprio lavoro».

«In un periodo in cui spesso le forze dell’ordine sono messe sotto pressione e criticate, è importante sottolineare quanto sia fondamentale il loro ruolo e il loro impegno per la vita di tutti noi», conclude il Comitato.

