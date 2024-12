FIUMICINO -«Portata in commissione lavori pubblici la proposta di un attraversamento pedonale rialzato nel quartiere Pleiadi, priorità alla sicurezza dei cittadini. In commissione lavori pubblici, abbiamo discusso la proposta pervenuta dai residenti in merito ad una richiesta di installazione di un attraversamento pedonale rialzato che possa dare sicurezza al tratto stradale in questione». Lo dichiara Roberto Feola presidente della commissione Lavori Pubblici di Fiumicino.

«La commissione ha esaminato la richiesta: è pervenuto l’interesse di fare un sopralluogo con la parte tecnica per valutare il tipo di problematica. La variante di qualche anno fa ha portato via Stoccolma ad una suddivisione dei sensi di marcia, portando a due sensi unici nei sensi opposti, che ha portato a sua volta la parte interna (dove ci sono i parcheggi) ad un più grande passaggio di auto», aggiunge.

«Proseguiamo nell’analisi dei problemi, dando alla commissione una programmaticità ma al contempo un segnale concreto a tutte le segnalazioni importanti pervenute, ai fini di proseguire l’iter con gli uffici per la presa in carico delle varie situazioni sottoposte», conclude Roberto Feola.