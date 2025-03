CIVITA CASTELLANA - Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti si sono introdotti nell’impianto di depurazione “Brecciara”, perpetrando un furto di rame che ha causato il blocco dell’intera struttura. A riferirlo, in una nota, è Talete spa. «L’atto vandalico ha determinato il blocco delle attività, con conseguenti ripercussioni anche di carattere ambientale. I tecnici dell’azienda sono al lavoro per valutare l’entità del danno e programmare il relativo intervento di riparazione che, nella malaugurata ipotesi, potrebbe richiedere diversi giorni».

Talete ha sporto denuncia alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del furto. «Siamo profondamente rammaricati per questo grave atto, che ha causato un’interruzione di servizio essenziale per la comunità», ha dichiarato l’amministratore unico dell’azienda idrica. «Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile e per garantire la continuità del servizio». Nell’ambito del progetto di ammodernamento e digitalizzazione degli impianti e delle strutture, l’azienda idrica ha previsto l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia, che costituiranno un deterrente per eventuali future azioni criminali. Talete s’impegna a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione e a comunicare tempestivamente la ripresa del regolare funzionamento dell’impianto.

