LADISPOLI - Anche la città balneare celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una tragedia che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese e di migliaia di famiglie costrette a lasciare le proprie terre. «Ricordare questi eventi – detto il sindaco Alessandro Grando – non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di giustizia verso coloro che hanno subito sofferenze indicibili. Il sacrificio degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia deve essere scolpito nella nostra coscienza collettiva affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Ladispoli si stringe idealmente ai discendenti degli esuli e a tutti coloro che portano nel cuore il ricordo di quella dolorosa pagina di storia». «Nel Giorno del Ricordo – ha concluso il sindaco – ribadiamo il nostro impegno affinché il valore della memoria continui ad essere trasmesso alle nuove generazioni, a cui abbiamo il dovere di consegnare una società che si fonda su valori come la pace, la giustizia e il rispetto reciproco».

©RIPRODUZIONE RISERVATA