ALLUMIERE - Ad Allumiere il maestro Somadossi e tutta l'associazione Amici della Musica di Allumiere sono all’opera per l’8^ edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”, un prestigioso evento che vanta la partecipazione dei più grandi maestri di musica di ogni parte del mondo e che mostra una crescita esponenziale. “Il Concorso è nato nel 2011 da un'idea del maestro Rossano Cardinali ed è promosso ogni anno dalla nostra associazione in collaborazione col comune di Allumiere e la Scomegna Edizioni Musicali; anche quest’anno ci avvalliamo del sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Regione Lazio - spiega la presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti - il direttore artistico è il Maestro Marco Somadossi e in giuria, oltre a lui, ci sono il Maestro Antonio Barbagallo (direttore della Banda della Marina Militare) e il Maestro Federico Agnello (docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo). La finale si svolgerà sabato 14 giugno 2025 nel Palazzo Camerale di Allumiere. Come ogni anno i brani premiati della categoria A e quella B saranno pubblicati dalla prestigiosa "Scomegna Music". Alla composizione che avrà raggiunto il più alto punteggio di valutazione fra entrambe le categorie verrà assegnato il Trofeo “Rossano Cardinali”.

Una menzione speciale verrà assegnata a due lavori, uno per categoria, dai musicisti della Banda “Amici della Musica” di Allumiere. Invitiamo tutti a venire ad assistere alla finale perchè ci sarà davvero il non plus ultra della musica”.

