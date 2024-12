CIVITAVECCHIA – I lavori negli stabili Ater 77, 79 e 83 di viale Guido Baccelli sono entrati nel vivo ed entro pochi giorni le famiglie residenti dovranno lasciare le proprie abitazioni per essere trasferite in attesa del completamento dei lavori, teoricamente 2 anni. La preoccupazione degli abitanti è molta, soprattutto visto quanto successo con via XVI Settembre dove si rischia di rimanere con un pugno di mosche con residenti delocalizzati in giro per Civitavecchia ormai da quasi cinque anni.

Nello specifico parliamo dello stabile 79 dove proprio ieri il commissario dell’ente di via Don Milani Massimiliano Fasoli ha effettuato un incontro con le otto famiglie che a breve dovranno essere trasferite. «Siamo preoccupati - hanno spiegato gli inquilini - perché ci siamo ritrovati a dover preparare scatole e scatoloni con tutte le nostre cose in circa un mese e non siamo ancora certi di dove ci manderanno».

La soluzione temporanea, come promesso da Fasoli, saranno degli appartamenti nel residence del Sunbay park hotel in attesa di una importante novità. Fasoli ha spiegato di comprendere le preoccupazioni dei residenti dello stabile e i disagi che stanno vivendo ma ha chiesto «un po’ di pazienza vista l’importanza dei lavori di ristrutturazione che stiamo mettendo in campo». L’impegno c’è. «Il 6 giugno dalla Regione dovrebbe arrivare una firma che ci porterà all’acquisizione di un importante immobile e per luglio dovremmo riuscire a trasferirvi lì».

Non lo ha detto chiaramente il commissario ma lo stabile di cui si parla dovrebbe essere il famoso Pz4 da 40 appartamenti che servirà ad ospitare anche gli abitanti di via XVI settembre attualmente delocalizzati. Insomma un impegno importante da parte del commissario che è servito a tranquillizzare gli animi dei residenti dello stabile che chiedono solo certezze sul loro futuro.

