CERVETERI – «La bici è stata rubata da due ragazzini». Scatta l’appello social dopo il furto della due ruote di una volontaria animalista che si occupa di assistere cani e gatti in tutta la zona. Ladri in azione in via dei Gerani, nella frazione di Campo di Mare. «Chiunque dovesse vedere una bici bianca e rosa con cestino e la scritta “Cinzia”, allerti subito le forze dell’ordine. È un grosso danno per lei e per gli animali stessi», è lo sfogo di una residente che poi fornisce l’identikit dei giovanissimi ladri. «Uno dei due ha con sé una felpa di colore rosso anche se non la indossa». Il tam tam si è diffuso rapidamente sia a Campo di Mare che a Cerenova e tanti membri dell’associazione “Dammi la zampa Asd” si sono attivati nel disperato tentativo di ritrovare la bicicletta.

