SANTA MARINELLA – Come riferito dalla stampa, il Comitato Viviamo la città continua a segnalare problematiche relative alla pulizia della Perla, con dossier fotografici e mail agli uffici competenti. Secondo il comitato, qualcosa si sta muovendo, ma in modo ancora del tutto insufficiente.

“Ci arrivano in effetti segnalazioni di utenti che con stupore segnalano che per la prima volta la loro via è stata spazzata – dice il Comitato - ma per il resto il calendario sottoscritto dalla ditta, dagli uffici e pubblicato sul sito, chiaramente non viene rispettato. Stessa questione per lo sfalcio delle erbe infestanti. Quartaccia è stata ripulita dalle erbacce, mentre altri bordi stradali e marciapiedi restano invasi. Una attività che invece è troppo spesso ignorata, anche se prevista dal contratto, è quella della rimozione dei rifiuti abbandonati di ogni tipo, sia per le vie cittadine, sia lungo le strade più periferiche e in campagna. In questo caso servirebbe che anche i cittadini collaborassero, evitando di abbandonare i rifiuti in ogni dove. Caduta per ora nel vuoto anche la legittima richiesta del Comitato di pubblicare sul sito comunale alla voce Trasparenza rifiuti tutti i documenti e tutti gli allegati relativi al contratto fra Comune e Gesam, in modo che ogni cittadino e contribuente della Tari possa controllare di persona in che modo dovrebbe essere pulita la città e per cosa paghiamo. Su questa richiesta inviata al segretario comunale e agli uffici competenti, per conoscenza anche al delegato all'ambiente Magliani, non c'è stato nessuno riscontro. In conseguenza di tutto questo, il Comitato annuncia quindi due iniziative, la prima prevista per la mattina di sabato prossimo in cui sarà fatto volantinaggio e sarà possibile parlare delle problematiche ambientali con gli associati. La seconda è un'assemblea pubblica che si sta organizzando per la fine del mese dove il direttivo del comitato illustrerà tutte le informazioni sul contratto che si sono potute reperire”.

