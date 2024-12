CERVETERI - Saranno consegnate martedì 3 settembre, alle 17 alla ciclofficina della stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri le biciclette a pedalata assistita e muscolare agli assegnatari dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Cerveteri, rientrante nel programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

«Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, assegniamo in maniera totalmente gratuita per il cittadino queste biciclette che potranno essere detenute per un massimo di un anno e che i cittadini potranno utilizzare nei piccoli spostamenti all’interno della città – ha detto l’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Appetiti – quello della mobilità sostenibile è un tema sul quale da sempre lavoriamo con intensità, perché crediamo sia un elemento fondamentale per garantire una maggiore vivibilità della città e delle nostre Frazioni, in particolar modo quella balneare dove, grazie a degli importanti finanziamenti sovracomunali, stiamo realizzando una rete di piste ciclabili che da Cerenova condurrà fino al lungomare dei Navigatori Etruschi. Gli assegnatari in queste ore saranno raggiunti ai contatti che hanno lasciato in fase di presentazione della domanda. Li aspettiamo alla stazione di Marina di Cerveteri per la consegna!».

Contestualmente, si procederà anche all'inaugurazione della ciclofficina di Cerenova, una stazione di gonfia/ripara bici e ricarica per biciclette elettriche, un progetto anch’esso finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica.

«Con l’apertura della ciclofficina alla stazione di Cerenova, si chiude il progetto di mobilità sostenibile realizzato dal nostro Comune e finanziato con fondi Ministeriali – ha aggiunto il sindaco Elena Gubetti – un progetto che ci ha visto realizzare numerose iniziative ed opere, tra cui il pedibus, ovvero il servizio che ha accompagnato a piedi da casa a scuola e viceversa tantissimi bambini delle nostre scuole, la rete di piste ciclabili, alle stazioni per il noleggio delle bici elettriche, fino appunto a questo piccolo spazio di riparazioni per le biciclette, dove tutti gli amanti della due ruote troveranno strumenti per piccole riparazioni al proprio mezzo in maniera del tutto gratuita. Utilizzare mezzi alternativi alla macchina e soprattutto ecologici come la bicicletta è importante per modificare l'impatto che ciascuno di noi ha, sull'ambiente. Modificare i nostri comportamenti avendo a cuore l'ambiente non potrà che migliorerà la qualità di vita di tutti».

