LADISPOLI – Colpo tentato l’altra notte nella gioielleria di via delle Magnolie tra i quartieri Cerreto e Campo Sportivo. I ladri avrebbero provato ad accedere nel locale per rubare dopo aver scardinato la saracinesca del negozio ma alla fine hanno desistito e sono fuggiti. Non è chiaro se siano stati messi in fuga oppure no. Non sarebbe la prima volta per i proprietari che dovranno metter mano al portafogli per riparare i danni subiti. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Da capire anche se nella zona ci siano gli impianti di videosorveglianza.

