LADISPOLI – Assalto di notte al market di via Ancona. Non è stato quantificato ancora il bottino dopo che i ladri hanno saccheggiato la cassa automatica, sradicandola e portandola via dopo essere entrati. Nessuno si è accorto di nulla. Ad intervenire in pieno centro urbano una volante del commissariato di polizia di Civitavecchia che ora ha rigirato il caso ai colleghi di via Vilnius, coordinati dal dirigente Fabio De Angelis. Ingenti anche i danni all’attività commerciale. Non è chiaro se sia entrata in azione una banda o se sia opera di un furfante solitario. Tra l’altro non è la prima volta che i supermercati della città vengono presi di mira.

©RIPRODUZIONE RISERVATA