ALLUMIERE - A meno di un anno dall’insediamento la presidente Maria Pinardi e tutto il direttivo hanno reso l’associazione collinare ad altissimi livelli e sono sempre in prima linea nell’irganizzazione degli eventi e per la promozione di Allumiere e dei suoi prodotti tipici. La presidente Maria Pinardi stila un bilancio “estremamente positivo” per quanto fatto finora. “E’ stato un anno frenetico ed intenso, ma soprattutto soddisfacente perchè vediamo la perfetta sinergia con l’amministrazione comunale, l’affetto dei nostri concittadini e la collaborazione delle associazioni, dei negozianti e di tutti - spiega la presidente Pinardi - siamo una bella squadra unita e coesa e insieme riusciamo a fare tutto per questo ringrazio il direttivo e coloro che collaborano con noi. Ora con “AsinItaly”che si svolgerà il 31 maggio e il primo giugno diamo il via a una lunga serie di appuntamenti e il Palio con tutti i suoi eventi a corollario sarà il clou. Siamo a porte aperte e sempre disponibili a collaborare con chi ce lo chiede.