CERVETERI - Pubblicate le graduatorie provvisorie per l’iscrizione all’asilo nido comunale per l’anno 2024-2025.

«Si ricorda - scrivono dal palazzetto comunale - che il criterio di selezione è basato sui requisiti stabiliti dal regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, considerando le domande pervenute entro il 30 aprile 2024. Le graduatorie contengono i punteggi attribuiti ai candidati e resteranno depositate in forma riservata presso gli uffici pubblici competenti. Per eventuali ricorsi, i genitori hanno a disposizione 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Il ricorso deve essere inviato tramite PEC a comunecerveteri@pec.it o presentato presso l'ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara».

