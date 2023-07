Prorogati i termini di scadenza per l’avviso riguardante l’assegnazione di un contributo economico in favore delle famiglie dei minori, con età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, a copertura delle spese delle rette sostenute per la fruizione del servizio asilo nido. A darne notizia è l’assessora alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano.

Per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio, la cui scadenza era stata precedentemente fissata per il 24 luglio, ci sarà tempo fino al prossimo 31 luglio. Le modalità di inoltro delle domande restano invariate.