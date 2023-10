ALLUMIERE - Attimi di paura stamattina ad Allumiere. Alcuni residenti di una palazzina situata in via Civitavecchia 10 vedendo il fumo e sentendo odore di bruciato hanno allertato i vigili del fuoco della caserma Bonifazi che alle ore 6 sono intervenuti per domare un incendio divampato nel vano ascensore.

Per cause in corso di accertamento, all'interno del locale ascensore si sono sviluppate delle fiamme che hanno invaso di fumo il vano scale dello stabile. Prontamente arrivati sul posto, i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno subito estinto il principio di incendio e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Non si è registrato alcun ferito.

