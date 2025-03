CERVETERI – Un murale per Damiano Casali nel suo parco, dove è cresciuto. Un pensiero che è diventato concreto grazie a Luisana Leone, per tutti “Lulù” che ha messo l’arte di nuovo al servizio della comunità, in questo caso per un ragazzo scomparso prematuramente. impreziosito gli interni del Parco Fürstenfeldbruck con la sua creatività. «Un nostro regalo, per sostenere i fratelli, per far respirare la famiglia, e per i ragazzi che hanno a cuore Damiano», è il pensiero di Luisana che si è potuta avvalere del supporto di due amici e colleghi ovvero Stefano Bove – Zhew – e Daniele Giacomozzi – Giacoart22. Così, i 3 artisti hanno regalato alla comunità 3 murales, o meglio, spazi di riflessione, ognuno carico di un messaggio di speranza. «Abbiamo voluto fortemente fare questo gesto – ha spiegato Luisana Leone – perché speriamo che, anche attraverso l’arte, il parco riesca ad attirare sempre più persone. L’augurio è che ci siano sempre più volontari a dare una mano e noi vogliamo stare vicino alla famiglia e agli amici di Damiano. Con i nostri murales abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA