LADISPOLI – Tanto ospiti speciali per la serata di premiazioni degli artisti, più di 200, che hanno partecipato alla seconda edizione della “Biennale d’Arte della Riviera Romana”. Si sono presentati Riccardo Scamarcio e Massimiliano Varrese poi l’attrice Francesca Ceci, presentatrice della kermesse, la giornalista e regista Cinzia Mirabella e la regista e coreografa Simona Rita D’angelo. Come ospiti il curatore della sezione archeologica Fabrizio Porcaroli, il papà dell’attrice Benedetta, la compagna di Scamarcio, il generale della Guardia di finanza Massimo Rossi Ruben sempre per la parte archeologica, il noto critico d’arte Roberto Litta, presidente della giuria. La Biennale ha trasformato Ladispoli in una capitale dell’arte contemporanea per diverse settimane. Le varie opere tra sculture, quadri e fotografie si potranno vedere da vicino al centro di arte e cultura fino al prossimo 31 agosto. Un viaggio visivo tra stili, culture e messaggi illuminanti distribuito su otto spazi espositivi, alcuni dei quali inusuali, come i criptoportici di San Nicola e il sito archeologico La Grottaccia. Non meno importanti le sedi di Palazzo Valentini, della Camera dei Deputati, il Castello di Santa Severa. La serata conclusiva ha visto la presenza del sindaco, Alessandro Grando, dell’assessore alla Cultura, Margherita Frappa. Il primo premio nella categoria “Fotografia” è andato a Saverio Maestrali con “Altomare”. Al primo posto “Scultura” Duas Marias, Malu Rebellato e Nani Nogara, per il progetto “Gaya”. Nella “Pittura” il vincitore Abdulhamid Abdalla, per l’opera “The Silent Oracle”. Poi le ulteriori targhe: il Premio alla carriera per il pittore Guido Venanzoni; “Caravaggio Art” a Michi Grassi il “Laura”, in ricordo di Laura Antonelli, ad Anna Harutyunyan e infine il “Rossellini Art” a Chiara Capobianco.

