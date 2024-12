TOLFA - Sempre più vicina la data del 2 agosto, meno un giorno al momento in cui si alzerà il sipario sul bellissimo "Festival Internazionale delle Arti - Tolfarte", una manifestazione ormai storica che ha segnato la vita artistica e culturale dell’intero territorio e che quest'anno festeggia la 20^ edizione. Tolfarte animerà Tolfa da venerdì sera a domenica notte. Anche quest'anno saranno presenti artisti provenienti da tutto il mondo tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, e la sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market - Mercatini a Roma. Del ricco programma di TolfArte 2024 si susseguiranno oltre 100 spettacoli ambientati in una scenografia naturale con 12 postazioni, che vedono la presenza di diverse compagnie straniere e artisti argentini, peruviani, messicani, colombiani, marocchini, francesi e sud coreani.

Tra i tanti artisti in cartellone: eVenti Verticali, Sandro Joyeux, The Reggae Circus di Adriano Bono, l’artista di stage photography Valentina Vannicola, Antonio Petronio & Ritmo Dissidente, Stefania Bruno, la Zastava Orkestar, Gruppo Smilf, Latin duo, No funny stuff, Musica Muta, Vicolo Cechov, Duo Andaban, Duo piùomeno, Daniele Romeo, Gino Saladini, Anthony Caruana, Alice Paba, Drumbo, Daniela Barra. Tolfarte si aprirà il prossimo venerdì 2 agosto in piazza Vittorio Veneto con il tradizionale spettacolo di danza aerea sospesa a 20 metri di altezza. Per questa edizione 2024 sarà la performance “CUbo”, a cura di eVenti Verticali, a lasciare senza fiato il pubblico: un caleidoscopio di forme e colori in continua mutazione, con una squadra di performer che talvolta danza e talaltra si getta in ardite imprese come il lancio all'elastico da dentro il Cubo verso gli sguardi esterrefatti degli spettatori..Sabato 3 agosto dalle ore 19 prenderà il via il festival nel centro storico di Tolfa, allestito scenograficamente dagli artisti Riccardo Pasquini ed Emanuela Cagnardi. Parole infinite TolfArte 2024. Tolfarte è anche arte e tante sono le mostre esposte, c'è quella originale e meravogliosa del duo di artiste Desart 2. Le opere esposte presso il Lavatoio Comunale di Tolfa dalle artiste Alessandra Degni e Simona Sarti in arte (DESART2), ci illuminano con il gesto pittorico libero e spontaneo della creatività. Giocando con il peso leggero delle parole affinché il creare diventi un sogno senza fine.

Così ci appaiono le "Parole asemiche", appena percettibili cariche di rarefatta leggerezza, dove un immagine si adagia come pulviscolo accarezzandone lo sfondo. Parole infinite, parole in libertà, aggettivi declinati al femminile vengono, a volte, cancellati acquisendo ancora più forza. Su una rete si susseguono incipit di libri apparentemente slegati, sogni espressi su insolite righe di un immaginario quaderno. Parole infinite che si srotolano.

Tante sono le parole, che in questi 20 anni di edizioni si sono rincorse. L'esposizione è un piccolo viaggio che ci accompagna in una dimensione onirica. Il Palazzaccio, l’antico palazzo dei Priori sovrastato dalla Torre dell'orologio, ospiterà invece la mostra monografica dell’eccellente artista Valentina Vannicola: un percorso tra i lavori prodotti negli anni, dalle sue opere iniziali sino alle più recenti committenze istituzionali, che comprende opere fotografiche, disegni, abiti di scena, accessori e un video documentario. L’esposizione è introdotta nel chiostro del Palazzaccio da quattro grandi ritratti appartenenti ai lavori di committenza Terra Cava e Ulisses, realizzati tra la Sicilia e il Portogallo; prosegue con un focus su altri progetti, dove vengono messe in luce le costanti dell’opera dell’autrice: la messa in scena, il rapporto con il testo letterario e più in generale la narrazione, l'importanza della relazione con i luoghi e i loro abitanti. Infine, risalendo il Palazzo, si giunge al lavoro di traduzione in immagine della Divina Commedia di Dante Alighieri, progetto che ha visto il coinvolgimento della comunità di Tolfa ne L’Inferno di Dante (2011) e nella recente opera La Processione mistica, entrambi esposti ed entrati nelle Collezioni di Fotografia del MAXXI- Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà come sempre la mostra collettiva di artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura, illustrazione e fotografia. In esposizione, le opere di Alessandro Trincia, Daniel Airi, Giulia Mosca, Giancarlo Pucilli, Olga Kostanchuk, Giancarlo De Gennaro, Kickxiia Dumorot. Nel palazzo, in occasione della XX Edizione del pluripremiato Festival, sarà allestita una mostra fotografica a cura della fotografa ufficiale del Festival, Sandra Corrado e saranno proiettati tutti i promo realizzati da Angelo Paoletti, Roberto Giannessi e Marco Bartolomucci negli ultimi 10 anni. Le esibizioni musicali a cura di Apparecchi acustici e Sabrina. La mostra è visitabile sia sabato 3 che domenica 4 agosto dalle 18.00 a mezzanotte.

