Acqua destinata al consumo umano, arsenico al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice San Martino al Cimino-Campo sportivo.

A seguito della comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete, acquisita al protocollo del Comune ieri, all’esito del rapporto di prova di Arpa Lazio, recante la non conformità del parametro arsenico, rilevato nel punto di prelievo fontana pubblica strada Erodiano, è stata firmata l’ordinanza sindacale con la quale si vieta il consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, relativamente alle zone alimentate dalla rete idrica distributrice San Martino al Cimino-Campo sportivo, le cui zone interessate sono: piazza Donna Olimpia, strada Madonnina dei Cimini, strada Erodiano, via Cadutella, strada Chiesa Nuova, strada Case Nuove, strada Pian di Legname, strada Canepinetta, strada Campolungo, strada Giuseppe Signorelli, strada Bigini, strada Fonte, nonché le relative zone limitrofe.

In tali zone l’utilizzo dell’acqua deve essere limitato a usi in impianti tecnologici e per igiene domestica.

La società Talete, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell’Ato 1 Viterbo, nel rispetto di quanto specificato nell’odierna nota Asl, dovrà adottare, nel più breve tempo possibile, i correttivi necessari a riportare il parametro arsenico al valore previsto nei limiti di legge, al fine di erogare acqua conforme ai requisiti qualitativi previsti dalla vigente normativa.

Da domani mattina sarà posizionata un’autobotte in strada Erodiano.