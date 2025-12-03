CERVETERI - Cancelli della caserma aperti per Santa Barbara, patrono dei vigili del fuoco. Oggi, a cominciare dalle 9, dimostrazioni e il solito show dei pompieri nella sede di via Fontana Morella pronti a incantare i bambini delle scuole del comprensorio e i cittadini con una giornata speciale che mira a valorizzare il lavoro quotidiano degli “angeli custodi” del litorale nord, in servizio non solo a Cerveteri e Ladispoli, ma anche a Santa Marinella e Fiumicino, fino a Focene. Alle 9 appunto si apriranno le danze con la Santa Messa, un momento di raccoglimento e tradizione profondamente sentito dal personale del distaccamento e dalla comunità locale. A seguire, dalle 10 alle 12, i vigili del fuoco daranno vita a una serie di dimostrazioni pratiche e simulazioni di intervento per mostrare al pubblico l’impegno quotidiano, le tecniche operative e le attrezzature utilizzate nelle situazioni di emergenza. Auto incendiate, bombole del gas pronte a esplodere, salvataggi ai piani alti degli edifici. Gli alunni resteranno a bocca aperta per quello che è invece è routine per le squadre dei pompieri cerveterani.

