NEPI - A Nepi arriva la fibra.

Ad annunciarlo sui propri accoun social è il sindaco Franco Vita. «Con finanziamento Pnrr sono in corso i lavori per la posa in opera della fibra nel nostro Comune - spiega il primo cittadino -. Come previsto i lavori interessano tutto il centro abitato e la richiesta di avere la fibra era un desiderio di molti cittadini di Nepi». L’intervento, ovviamente, sta interessando le nostre strade e piazze.

«I contatti con l’ufficio Lavori pubblici sono costanti e gli accordi presi all’inizio prevedono la riparazione per le micro fessure, con un materiale specifico, mentre negli altri casi la riparazione verrà seguita con asfalto secondo una convenzione già concordata a livello ministeriale», aggiunge il sindaco Vita. Le riparazioni verranno eseguite gradualmente in base all’entità dell’intervento.

Nello stesso post, Vita informa la cittadinanza che «i lavori per l’asfaltatura della Strada Ronci , i cui preliminari erano iniziati lo scorso martedì, per problemi tecnici della società aggiudicatrice dell’appalto , riprenderanno lunedì fino alla loro conclusione. Sono previsti anche ulteriori interventi sulle strade esterne oggetto di questo appalto a fronte di segnalazioni pervenuteci dai cittadini . In ultimo - dice in conclusione il primo cittadino nepesino - lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione dell’area per cani all’interno del parco Martiri delle Foibe».

