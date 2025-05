CERVETERI - Antiquariato, vintage, collezionismo e intrattenimento: è questo il mix che animerà Largo Almunecar con “La Domenica in Piazza”, un appuntamento pensato per rivitalizzare il centro cittadino. Promossa dai commercianti della zona, con il supporto dell’associazione “We For You - Cerveteri” e il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive e mercati, l’iniziativa prenderà il via domenica 25 maggio e si ripeterà ogni quarta domenica del mese.

Obiettivo: trasformare la piazza in un luogo d’incontro e riscoperta delle tradizioni locali, con stand di artigianato, rigatteria, curiosità e musica dal vivo.

«Questa iniziativa nasce da un’intuizione condivisa, da parte di un gruppo di esercenti molto eterogeneo, che va dalla macelleria alla merceria - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Manuele Parroccini - dall’edicola alla cartoleria, fino ai grandi marchi della distribuzione».

Il piazzale adiacente ai negozi sarà trasformato per un giorno in un piccolo villaggio delle meraviglie, dove curiosi e appassionati potranno passeggiare tra bancarelle ricche di oggetti unici, assaporare prodotti locali e godersi l’atmosfera musicale.

“La giornata – ha aggiunto ancora Parroccini – vuole essere una prova generale di quello che potrebbe diventare un appuntamento fisso e molto partecipato. È un’opportunità per rilanciare il commercio locale, offrendo allo stesso tempo un’occasione di svago per le famiglie».

I commercianti della zona, infatti, rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento, offrendo ai visitatori la possibilità di fare acquisti e scoprire la varietà dell’offerta locale.

«A tutti gli artigiani, commercianti e visitatori - ha concluso l’assessore - il mio in bocca al lupo per una giornata ricca di energia positiva. Vi aspettiamo numerosi!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA