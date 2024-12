E’ stato individuato e arrestato il ladro delle offerte in chiesa a Vejano. L’uomo avrebbe dato fuoco anche alla casa del parroco, utilizzata per l’accoglienza delle persone in difficoltà. Si tratta di un 29enne del posto, già noto ai carabinieri, individuato quale responsabile dei furti e dei danneggiamenti che hanno interessato una chiesa di Vejano questa estate.

Ieri sera, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla magistratura viterbese, nei confronti del giovane, già con diversi precedenti alle spalle, che aveva colpito diverse volte la casa parrocchiale di Vejano. Oltre ai furti, come detto, il ragazzo avrebbe causato anche diversi danni arrivando, addirittura, ad appiccare un incendio all’appartamento che il parroco utilizzava per dare assistenza a persone in difficoltà, per fortuna senza vittime ma che ha reso inservibile l’abitazione.

L’attività d’indagine, coordinata dalla procura, si è conclusa dopo un’accurata e minuziosa azione info-investigativa condotta dai carabinieri già all’indomani del primo evento.

Indispensabile per l’individuazione dell’uomo è stata l’acquisizione e la lunga e complessa analisi delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle zone interessate.

L’uomo si sarebbe intrufolato nei locali adiacenti per poi rubare complessivamente alcune centinaia di euro dall’interno degli offertori e dai candelieri votivi, danneggiando anche la porta di accesso laterale.

Anche con la collaborazione dei sacerdoti e dei cittadini, i militari sono riusciti ad individuare il responsabile che è stato sottoposto alla misura cautelare.

A suo carico, sono inoltre emerse responsabilità per alcuni episodi di maltrattamenti verso i familiari, cui l’uomo chiedeva denaro con insistenza, minacciando violenza.