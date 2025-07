LADISPOLI – Si era introdotto per rubare in un supermercato della città e ci era anche riuscito. Un poliziotto fuori servizio, entrato anche lui con la figlia per fare la spesa nel locale, ha notato movimenti sospetti tra gli scaffali. Quell’uomo infatti aveva sottratto alcuni generi alimentari attirando pure l’attenzione di un commesso in servizio. Momenti concitati all’interno dell’attività commerciale di via Flavia. Protagonista al negativo della vicenda un cittadino marocchino di 35 anni che ha riconsegnato la refurtiva al dipendente una volta beccato ma ha approfittato di un momento di distrazione durante la chiamata al 112. E quindi si è dato alla fuga nelle vie del centro con il poliziotto alle calcagna e l’autoradio della Polizia di Stato di Ladispoli pronta in ausilio a bloccarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di via dei Narcisi. Scene che naturalmente non sono sfuggite ai clienti del supermercato e ai passanti di via Flavia che hanno assistito all’inseguimento. L’africano, dopo essere stato ammanettato, è stato condotto in commissariato di via Vilnius per espletare le formalità di rito. Il tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto per poi scarcerare l’uomo, quindi denunciato a piede libero. Il malvivente dovrà comunque difendersi dalle accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale per aver opposto resistenza.

